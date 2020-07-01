إطلاق سراح زوج حلا صدام حسين من السجن

بغداد - (د ب أ):

أفادت مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية أطلقت سراح زوج ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- "تم إطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر زوج حلا صدام حسين من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته".

وكانت السلطات العراقية قد أطلقت أمس سراح العميد الركن برزان عبد الغفور قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته.