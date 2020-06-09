مساعدات إماراتية للسودان للمساهمة في مجابهة كورونا

الخرطوم - أ ش أ

وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية على متنها 37 طنا من المستلزمات والمعينات الطبية للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، مقدمة من هيئة "آل مكتوم" الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بالدولة.

وكان في استقبال طائرة المساعدات، الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وحمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى السودان، وعدد من المسئولين بوزارة الصحة السودانية.

وأعرب تاور -باسم رئيس وأعضاء مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية - عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية وحكومتها وشعبها على الدعم والمساندة المستمرة لشعب السودان طوال العقود الماضية، ودورهم في دعم السودان في مجابهة جائحة كورونا من خلال جسر جوي تم عبره تقديم مساعدات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية وبكميات كبيرة.

وقال، إن السودان سيفتح صفحة جديدة للمضي قدما مع الإمارات في مشروعات لمستقبل البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد السفير حمد الجنيبي أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية تأتي اتساقا ومواصلة للمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية للأشقاء في السودان، وهو نهج مستمر ومتواصل طوال العقود الماضية وصلا وامتدادا لعلاقات البلدين المزدهرة.