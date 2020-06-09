كردستان العراق والتحالف الدولي يبحثان مواجهة داعش

بغداد - أ ش أ

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، مع وفد من التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي لدى العراق وسوريا، الجنرال جيرالد ستريكلاند، سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة داعش.

وذكر بيان لحكومة الإقليم نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي والجيش العراقي للتصدي لتهديدات الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش".

وسلط رئيس حكومة إقليم كردستان، الضوء على عملية الإصلاح الحكومي في المجالين الإداري والمالي، لا سيما خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة، مشددًا على ضرورة حسم الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد بصورة عادلة وجذرية استناداً إلى الدستور.

من جانبه، أكد نائب قائد قوات المهام المشتركة، مواصلة تقديم الإسناد والمساعدة لقوات البيشمركة من قبل التحالف الدولي، وبالأخص في مجال التدريب العسكري.