الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع الميليشيا في صرواح
عدن - أش أ:
شنت قوات الجيش اليمني، اليوم، الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع في الجبهة، عقب فرار جماعي لعناصر الميليشيا الحوثية.
تزامنا مع ذلك، قصفت مدفعية الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.
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