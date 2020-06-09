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كاليفورنيا تفتح دور السينما بعد إغلاقها 3 أشهر بسبب كورونا

09:57 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
كاليفورنيا تفتح دور السينما بعد إغلاقها 3 أشهر بسبب كورونا

أرشيفية

سان فرانسيسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه بإمكان دور السينما أن تفتح أبوابها مجددا بعد أن تم إغلاقها لقرابة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا السماح لدور السينما باستئناف أعمالها يوم الجمعة في ظل إرشادات صحية صارمة.
وبموجب تلك الإرشادات، يتعين الحد من نسبة الحضور إلى 25% من عدد المقاعد أو بمقدار 100 شخص كحد أقصى، ايهما أقل.
كما أن ارتداء الأقنعة (الكمامات) سيكون إلزاميا.
وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قد ذكر في الآونة الاخيرة إن العمليات ذات الصلة بالأفلام والتلفزيون في هوليوود ستستأنف أيضا بعد توقف الإنتاج في أوائل مارس بسبب القيود.

دور السينما سان فرانسيسكو فيروس كورونا

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