شركة أمريكية تتقدم بطلب للموافقة على استخدام "ريمديسفير" لعلاج كورونا في الاتحاد الأوروبي

أمستردام - (د ب أ)

تقدمت شركة الأدوية الأمريكية "جيلياد ساينسز" رسميًا، بطلب للحصول على "ترخيص تسويق مشروط" لعقار "ريمديسفير" كعلاج مضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في السوق الأوروبية، وذلك حسبما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" اليوم الاثنين في أمستردام.

وقالت الوكالة في بيان لها: "يتم تقييم فوائد ومخاطر ريمديسفير في إطار جدول زمني مخفض ويمكن إصدار رأي في غضون أسابيع، اعتمادًا على قوة البيانات المقدمة وما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لدعم التقييم".

وحال الموافقة على ذلك ستكون هذه هي الموافقة الأولى على دواء لعلاج كوفيد 19 في أوروبا.