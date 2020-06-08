وسائل إعلام عراقية: تحطم طائرة شحن أمريكية في قاعدة التاجي شمالي بغداد
بغداد - (د ب أ)
كشفت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة "سي 130" للنقل والشحن العسكري تابعة للقوات الأمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد.
وذكرت المصادر أن "الطائرة اصطدمت بكتل خرسانية في القاعدة ما تسبب بتحطمها".
وأشارت المصادر إلى "تسجيل إصابات وجرحى بطاقم الطائرة إثر الحادثة".
يشار إلى أنه يوجد في العراق حاليا نحو 4 آلاف جندي أمريكي على الأقل منتشرين في 12 قاعدة عسكرية في أرجاء البلاد، يتولون تدريب الجيش العراقي، وتقديم المشورة في الحرب ضد تنظيم الدولة.
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