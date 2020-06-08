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فيينا تربط حزمة إنقاذ الخطوط الجوية النمساوية بأهداف مناخية

10:47 م الإثنين 08 يونيو 2020
فيينا تربط حزمة إنقاذ الخطوط الجوية النمساوية بأهداف مناخية

المستشار النمساوي زباستيان كورتس

فيينا - (د ب أ)

أعلنت الحكومة النمساوية، عن ربط حزمة إنقاذ شركة الخطوط الجوية النمساوية بأهداف مناخية.

وكان المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أعلن في وقت سابق من مساء اليوم توصل حكومته ومجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات إنقاذ لشركة الخطوط الجوية النمساوية "ايه يو ايه" التابعة لمجموعة لوفتهانزا بقيمة 600 مليون يورو.

وقال فيرنر كوجلر، نائب المستشار النمساوي، وزعيم حزب الخضر إن من المنتظر أن ألا يتم طرح ما يُعْرَف بـ"التذاكر الأرخص" بفضل لائحة لمنع الإغراق.

وفي ذات السياق، قالت ليونوره جيفيسلر، وزيرة البيئة وهي من حزب الخضر، إنه لن يتم تقديم تذاكر تقل أسعارها عن 40 يورو، مشيرة إلى أن نفس الإجراء سيسري أيضا على رحلات قصيرة معينة يمكن القيام بها عبر القطار بشكل أفضل.

من جانبه، أعرب كارستن شبور، رئيس شركة لوفتهانزا، عن اعتقاده بأن ربط شروط بيئية مع حريات اقتصادية يمكن أن يكون له طابع نموذجي يتجاوز حدود النمسا، ووصف تذاكر الطيران المفرطة في الرخص بأنها عمل غير مسؤول.

وأكد شبور على أهمية شركة الخطوط الجوية النمساوية لمجموعة لوفتهانزا ووصفها بأنها جزء أساسي من استراتيجية لوفتهانزا متعددة المحاور.

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