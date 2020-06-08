موسكو تلغي نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح

موسكو - أ ش أ

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجى سوبيانين، اليوم الاثنين، إلغاء نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح في موسكو بدءا من التاسع من يونيو الجاري.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن السلطات الصحية الروسية سجلت اليوم 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن استعداده لافتتاح الموسم السياحي بشكل تدريجي في روسيا، أي رفع القيود في المناطق السياحية لكن مع فرض ضوابط.