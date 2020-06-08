الكويت تسجّل 5 حالات وفاة و662 إصابة جديدة بكورونا

الكويت - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 5 حالات وفاة، و662 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 269 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 32 ألفا و510 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في المؤتمر الصحفي ال75، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 340 حالة لمواطنين كويتيين، و122 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و46 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و36 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 166 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2999 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 318 ألفا و284 مسحة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية على عدم تبني الوزارة لسياسة (مناعة القطيع)، مؤكدا أن الاستراتيجية الصحية للكويت، تنادي دائما بعدم الاختلاط، والحرص على التباعد الاجتماعي، فضلا عن إجراءات الغلق العام التي اتخذتها الدولة لتقليل الإصابات، وخطة العودة للحياة الطبيعية من خلال 5 مراحل، وهو ما يؤكد عدم اتباع تلك السياسة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة، و717 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 264 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 31 ألفا و848 حالة حتى يوم أمس.