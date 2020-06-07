مجلس الأمن الأمريكي: نأمل أن يؤدي "إعلان القاهرة" إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

وكالات

قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه يأمل أن تؤدي المبادرة المصرية (إعلان القاهرة) بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية وعودة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق رحبت واشنطن في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، بالجهود المصرية في وقف إطلاق النار وعودة طرفي النزاع في ليبيا إلى طاولة الحوار.

وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وأعربت دول عربية وغربية عدة، عن تأييدها لـ"إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.