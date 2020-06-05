عمدة واشنطن تأمر بكتابة "حياة السود مهمة" على أرضية شارع يؤدى للبيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

أمرت عمدة مدينة واشنطن موريل باوزر بكتابة شعار " حياة السود مهمة " بالألوان على أرضية الطريق الرئيسي المؤدي إلى البيت الأبيض حيث تمت كتابة الشعار إلى جانب علم العاصمة الأمريكية على طول ثلاثة تجمعات سكنية.

تأتي هذه الخطوة حيث تشتبك باوزر فى خلاف مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مطالبة برحيل القوات الاتحادية من المنطقة.

وتشهد الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي، احتجاجا على وفاة مواطن أمريكى من أصل أفريقى خلال اعتقال الشرطة له ، كما من المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة يوم غد السبت.

ونشرت باوزر على تويتر مقطع مصور لفن الشارع، بحروف صفراء كبيرة، تم التقاطها من على أحد الأسطح.