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المئات يحتشدون وسط تورونتو في مظاهرة ضد العنصرية

08:13 م الجمعة 05 يونيو 2020
المئات يحتشدون وسط تورونتو في مظاهرة ضد العنصرية

الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد

تورونتو - أ ش أ
احتشد مئات الأشخاص، ظهر اليوم الجمعة، في مدينة تورونتو الكندية خلال واحدة من عدة احتجاجات ضد العنصرية المقرر إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع.
وبدأت المظاهرة، التي أطلق عليها اسم "مسيرة لا أستطيع التنفس" وسط المدينة الأكبر في كندا دعما للإحتجاحات التي تسود عدد كبير من المدن العالم بعد وفاة الأمريكي من أصل افريقي جورج فلويد، الذي فارق الحياة بعد أن وضع ضابط شرطة أمريكي ركبته على رقبته لعدة دقائق.
ونتيجة لذلك واستعداداً لحدث اليوم، اتخذت عدة شركات وسط مدينة تورونتو خطوة غير معتادة في تحصين نوافذها لمنع عمليات النهب، وهو ما لوحظ في بعض الاحتجاجات على مستوى المقاطعة، ولكن تم إدانته إلى حد كبير من قبل المشاركين في الاحتجاج .
كما شارك قائد شرطة تورونتو مارك ساوندرز في الإحتجاجات اليوم، حيث شوهد مع عدد من الضباط الآخرين بالقرب من شوارع وسط المدينة للتضامن مع المتظاهرين.
وفي حديثه للصحفيين، كرر ساوندرز مرة أخرى دعواته للاحتجاج السلمي مع التأكيد على أهمية الحدث، مطالبا المتظاهرين بالسماح للمسعفين أو الشرطة أو رجال الاطفاء التحرك عبر الحشد في حالة الطوارئ.

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جورج فلويد تورونتو العنصرية جريمة قتل

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