ثلاثة ملايين دولار كفالة للمتهمين بقتل فلويد في مينيا بولس
واشنطن - (د ب أ):
ذكرت سجلات قضائية أنه تم تحديد الكفالة الخاصة بضباط الشرطة السابقين الثلاثة المتهمين بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد في مدينة مينيا بولس الأمريكية بمبلغ مليون دولار لكل منهم.
وسيتم تخفيض المبلغ إلى 750 ألف دولار إذا وافقوا على شروط معينة ، بما في ذلك شرط يحظر الاتصال مع عائلة فلويد ،فضلا عن القيود المفروضة على الأسلحة النارية.
ومن المقرر أن يمثل الضابط السابق ديريك شوفين، المتهم بالقتل من الدرجة الثانية ،أمام المحكمة الأسبوع المقبل. تمت مشاهدة شوفين في فيديو بالهاتف المحمول واضعا ركبته على رقبة فلويد.
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