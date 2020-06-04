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تونس: عمليات تمشيط قرب مقر الحكومة إثر الاشتباه بتنفيذ عملية إرهابية

08:49 م الخميس 04 يونيو 2020
تونس: عمليات تمشيط قرب مقر الحكومة إثر الاشتباه بتنفيذ عملية إرهابية

الشرطة التونسية - أرشيفية

تونس - (د ب أ):

أجرت وحدات أمنية في تونس عمليات تمشيط واسعة بعد ظهر اليوم الخميس قرب مقر الحكومة في ساحة القصبة إثر الاشتباه بتنفيذ عملية إرهابية.

وأفادت الوزارة بأن وحدات مختصة تولت تمشيط محيط المدينة العتيقة المحاذية لمقر الحكومة إثر إقدام شخص على التصريح بالطّريق العام بأنّه سينفذ عملية إرهابية في المنطقة.

وتابعت الوزارة أن الوحدات الأمنية قامت بالتحري مع المعني وثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية وأن ما صرح به لا أساس له من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية نقلت اليوم سماع دوي انفجار قرب ساحة القصبة وهو ما نفته الداخلية.

وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وحدات من الأمن أحاطت بالمنطقة وطلبت إغلاق عدد من المقاهي والمحلات وإخلاء بعض الشوارع أثناء عمليات التمشيط.

ويعود آخر تفجير في تونس في مارس الماضي بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة على مقربة من مقر السفارة الأمريكية أودت بحياة اثنين من العناصر الإرهابية ووفاة عنصر أمني.

تونس الإرهاب الشرطة التونسية

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