الإمارات تعيد فتح المطارات أمام حركة الترانزيت

أبوظبي- أ ش أ:

أعلنت الحكومة الإماراتية، الخميس، إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت توقفت في مارس.

ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، والمجموعة، بقرار إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت.

وقال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "ستعلن طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات مع إمكانية مواصلة السفر عبر دبي".

ومنذ 21 مايو الماضي، قررت "طيران الإمارات" تشغيل رحلات الركاب المنتظمة إلى محطات شملت كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.