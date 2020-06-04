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مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة أجرت نحو 12 مليون اختبار كورونا الشهر الماضي

04:11 ص الخميس 04 يونيو 2020
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة أجرت نحو 12 مليون اختبار كورونا الشهر الماضي

الولايات المتحدة أجرت نحو 12 مليون اختبار كورونا

واشنطن - (د ب أ):
كشف بريت جيروير، المسؤول البارز بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت الشهر الماضي نحو 12 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا الرقم جاء دون الهدف الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي إجراء 12.9 مليون اختبار في مايو.

وزادت القدرات على إجراء الاختبارات في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء في البلاد، لكنها تأتي بمقدار النصف فقط مقارنة بـ900 ألف اختبار دعا إلى إجرائها يوميا خبراء الصحة العامة.

وسجلت الولايات المتحدة مليونا و901 ألف و783 إصابة بفيروس كورونا و109 آلاف و142 وفاة حتى صباح اليوم الخميس، بحسب موقع وورلد ميتر.

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