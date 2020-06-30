مجلس الأمة الجزائري يصادق على قانون يعتمد 8 مايو يومًا لـ"الذاكرة الوطنية"

الجزائر - أ ش أ

صادق مجلس الأمة الجزائري "الغرفة العليا بالبرلمان"، اليوم الثلاثاء على نص قانون يتضمن اعتماد يوم 8 مايو من كل عام يومًا وطنيا للذاكرة الوطنية.

وصادق المجلس على نص القانون الجديد بالإجماع (106 أعضاء من إجمالي 144 عضوا) خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل, بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

ووجه زيتوني التهنئة للشعب الجزائري على هذا الإنجاز العظيم، مشيرا الى أن مجازر 8 مايو 1945 تشكل محطة تاريخية هامة كانت في خانة النسيان وتذكر بالتضحيات الجسام للشعب الجزائري.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) قد صادقوا الأسبوع الماضي على مشروع القانون مع إدراج 8 تعديلات عليه واقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية.