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بلومبرج: إدارة ترامب تضغط على السعودية والإمارات لحل الخلاف مع قطر.. والرياض ترفض

11:53 م الأربعاء 03 يونيو 2020
بلومبرج: إدارة ترامب تضغط على السعودية والإمارات لحل الخلاف مع قطر.. والرياض ترفض

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

كشف مسئولون أمريكيون وخليجيون عن ممارسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على السعودية والإمارات لوقف الحظر الذي تفرضانه على تحليق رحلات شركات الطيران القطرية في أجواء الدولتين، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء.

وباءت المحاولات المتكررة لإنهاء الخلاف بالفشل بين الجانبين بالفشل، وتواجه الجهود في الآونة الأخيرة مقاومة من السعودية، حسبما أفادت تقارير موقع "داو جونز" الإخباري، نقلا عن مسئولين أمريكيين وخليجيين.

وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، أوقفت الدول الأربع الحركة البحرية والبرية والجوية، كإجراءات عقابية بسبب "دعمها للإرهاب" والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتتولى الكويت جهود الوساطة لتسوية الخلافات بين الجانبين، كما دعت الولايات المتحدة مرارًا إلى ضرورة توحيد صفوف دول مجلس التعاون الخليجي للتركيز على مواجهة "التهديد الإيراني".

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