الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر: الصمت قد يكون مميتًا مثل العنف

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، بيانا يوم الأربعاء، حول الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي أثارتها مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله من قبل الشرطة، في مدينة مينيابوليس، داعيا أصحاب الامتياز والسلطة للوقوف ضد العنصرية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وقال كارتر في البيان "منذ مغادرتنا للبيت الأبيض في 1981، ناضلت أنا وروزالين من أجل تعزيز حقوق الإنسان حول العالم، ورأينا أن الصمت يمكن أن يكون مميتًا مثل العنف".

وأضاف: "يجب على أصحاب السلطة والامتياز والضمير الأخلاقي أن يقفوا ويقولوا "لا" لنظام التمييزي العنصري، والفوارق الاقتصادية غير الأخلاقية بين البيض والسود، والإجراءات الحكومية التي تقوض ديمقراطيتنا الموحدة".

وتابع "نحن بحاجة إلى حكومة جيدة مثل شعبها".

وأدان كارتر، العنف مؤكدا أنه ليس حلاً، معربا عن حزنه وأسفه بأنه يكرر نفس الدعوات لإنهاء التمييز التي أطلقها منذ ما يقرب من 50 عامًا عندما تم كان حاكمًا لجورجيا.