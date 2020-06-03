عمدة واشنطن تمدد حظر التجوال ليوم إضافي

(وكالات):

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشتطن، مورييل بوزير، تمديد نظام حظر التجوال في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد.

وقالت بوزير، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "تنص التوصيات الخاصة بضمان الأمن العام في إجراء تعديلات في نظام حظر التجوال"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأوضحت بوزير أنه تم اتخاذ قرار لمديد حظر التجوال ليوم إضافي ليدخل حيز التنفيذ الأربعاء في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينيتش من يوم الخميس) ويستمر حتى الساعة 06:00.

وأضافت عمدة واشطن أن القرار حول تمديد حظر التجوال لاحقا سيتم اتخاذه انطلاقا من الأوضاع الأمنية في المدينة.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

ومنذ ذلك الحين يشارك آلاف المحتجين في مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض ومقر الكونجرس الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر مئات عناصر الشرطة المحلي والفدرالية وقوات الحرس الوطني في شوارع المدينة خاصة قرب المقر الرئاسي.