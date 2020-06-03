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مسؤول أمريكي: ‏البنتاجون يعتزم سحب قواته من العاصمة واشنطن

10:52 م الأربعاء 03 يونيو 2020
مسؤول أمريكي: ‏البنتاجون يعتزم سحب قواته من العاصمة واشنطن

وزارة الدفاع الأمريكية

وكالات

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القوات التي نشرها البنتاجون في عددًا من الولايات، لمواجهة الاحتجاجات، جاري سحبها لقواعدها، من بينهم القوات التي استدعيت إلى العاصمة واشنطن.

وتابع المسؤول في تصريحات لأسوشيتد برس، أن الوزارة ستبدأ في سحب ٢٠٠ جندي مم قوات التدخل السريع اليوم، على أن يسحب باقي الجنود خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي مغادرة القوات في الوقت الذي صرح فيه وزير الدفاع مارك إسبر للصحفيين، الأربعاء، أن الظروف الحالية لا تستدعي استخدام القوات العسكرية لإنفاذ القانون في احتواء الاحتجاجات.

وكان الرئيس دونالد ترامب، هدد بنشر الجيش لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية.

وزارة الدفاع الأمريكية واشنطن البنتاجون الولايات المتحدة

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