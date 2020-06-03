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السعودية والولايات المتحدة تبحثان جهود مواجهة كورونا

04:32 م الأربعاء 03 يونيو 2020
السعودية والولايات المتحدة تبحثان جهود مواجهة كورونا

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض – (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد، الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، - أن الجانبين استعرضا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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