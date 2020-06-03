بلغاريا: الكمامات لن تُصبح إجبارية اعتبارا من 15 يونيو

صوفيا- (د ب ا):

من المقرر ألا يصبح ارتداء الكمامات إجباريا في بلغاريا ابتداء من 15 يونيو الجاري، بحسب القواعد الجديدة التي أقرها رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

وقال اليوم الأربعاء" هذا سوف يتم عندما يجرى رفع جميع إجراءات مواجهة فيروس كورونا ويتم الابقاء فقط على المساعدة الاجتماعية".

وكان الاعلان عن حالة الطوارئ في بلغاريا جرى في 13 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، واستمرت لمدة شهرين. بعد ذلك، أعلنت بلغاريا " عن وضع استثنائي متعلق بوباء" لمدة شهر، من المقرر أن ينتهي في 14 يونيو الجاري.

ومنذ أول مايو الماضي، كان يتعين على المواطنين ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة مثل المحال والكنائس والمؤسسات ووسائل النقل العام.

وسمحت بلغاريا للمسافرين من عدة دول بالاتحاد الأوروبي دخول البلاد بدون الخضوع لحجر صحي ابتداء من الأول من الشهر الجاري. كما استأنفت المطاعم والمتاحف والمكاتب ودور السينما وصالات ممارسة الرياضة والمراكز التجارية نشاطها مجددا في ظل إجراءات نظافة صارمة وتباعد اجتماعي.