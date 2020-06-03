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سيناتور أمريكي: سنسعى لمنع ترامب من استخدام الجيش ضد المتظاهرين

12:41 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
سيناتور أمريكي: سنسعى لمنع ترامب من استخدام الجيش ضد المتظاهرين

دونالد ترامب

(وكالات):

أعلن السيناتور الديمقراطي تيم كين، أنه سيسعى لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونيا من استخدام الجيش ضد المحتجين الأمريكيين، ردا على تهديد ترامب بنشر قوات الجيش في المدن.

وقال السيناتور، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم تعديلا على قانون الصلاحيات الدفاعية الوطني (NDAA)، الذي ينظم عمل البنتاغون، سينظر إليه مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح السيناتور كين: "لم أفكر أبدا في أننا سنلجأ إلى NDAA لجعل مسألة عدم جواز استخدام الجيش الأمريكي كقوة ضد المواطنين الأمريكيين الذين يتجمعون بشكل شرعي، أمرا واضحا".

يذكر أن قانون NDAA من القوانين الرئيسية التي تحدد كيفية إنفاق البنتاغون الأموال المخصصة له، ابتداء من رواتب العسكريين ووصولا إلى مسائل مشتريات المعدات الحربية وفتح أو إغلاق قواعد عسكرية. ويتفق أعضاء الكونجرس على تفاصيله بشكل دوري كل سنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الاثنين أنه سيأمر بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأمريكية في حال لم تستخدم الإدارات المحلية الحرس الوطني لوقف أعمال العنف التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة مع اندلاع الاحتجاجات على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

دونالد ترامب ترامب تيم كين الولايات المتحدة

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