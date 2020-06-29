حاكم نيويورك يطالب ترامب بإصدار أمر تنفيذي يلزم الناس بوضع كمامات في الأماكن العامة

وكالات

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار أمر تنفيذي يلزم الناس بوضع كمامات في الأماكن العامة كما يجب عليه أن يكون قدوة بأن يضع هو نفسه كمامة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال كومو في إفادة صحفية اليوم "الولايات الأخرى بدأت للتو فعل ذلك الآن، الولايات التي كانت معترضة،الحكام الذين قالوا لا نحتاج لفعل ذلك فالكمامات غير فعالة، الآن يغيرون موقفهم تماما، فليكن لدى الرئيس نفس الشعور ويفعل ذلك في شكل أمر تنفيذي".

وانتقد كومو من جديد طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع جائحة فيروس كورونا قائلا إن البيت الأبيض ظل في حالة إنكار في بداية تلك الأزمة الصحية العامة وإنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في العديد من الولايات الأمريكية والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال كومو أن تركيز ترامب على إعادة فتح الاقتصاد كان مضللا وأنه أدى إلى نتائج عكسية.

من جانبه، قال كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، في وقت سابق من اليوم، إن على كل أمريكي مسؤولية اتباع التوصيات للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقال مكارثي لشبكة "سي.إن.بي.سي" بعد أن بدأت ولاية كاليفورنيا مسقط رأسه في التراجع عن الجهود لإعادة فتح الاقتصاد "عليهم وضع كمامات، إذا لم يكن بوسعكم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فعليكم استخدام الكمامات وأن تحترموا بعضكم البعض".

وتخطّت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى أمس الأحد، حاجز 5ر2 مليون حالة، وفقا لما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مع استمرار تفشي موجة ثانية من الجائحة في أنحاء الجنوب والغرب الأمريكي.

يأتي ذلك بينما تبرز ولايات فلوريدا وتكساس وأريزونا بشكل سريع كأحدث بؤر لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة بعد تسجيل أعداد قياسية لحالات الإصابة الجديدة لأسابيع، كما ظهرت ارتفاعات حادة في أعداد المصابين بـكوفيد-19 في بعض الولايات التي لم تشهد تفشيا كبيرا للفيروس التاجي في المراحل الأولى، وهو ما رأته واشنطن بوست دليلا على أن الأعداد المتزايدة ليست فقط نتاج زيادة اختبارات الكشف عن الإصابة التي تجريها السلطات الصحية.