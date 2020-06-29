العراق: طيران التحالف الدولي يدمر أوكاراً لداعش شمال تكريت

بغداد - (د ب أ)

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، أن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، دمر أوكارًا لتنظيم داعش في جبال مكحول شمال تكريت 170كيلومترا شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها اليوم إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبحسب أوامر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية على أوكار تستخدم للاختباء من قبل عناصر عصابات داعش في سلسلة جبال مكحول في بيجي/50كم شمال تكريت بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت الخلية أن "الضربات قد أسفرت عن مقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت داخل هذه الأوكار".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين انطلاقا من سلسلة جبال مكحول والوديان والمناطق الكثيفة الأحراش والنباتات في المنطقة.