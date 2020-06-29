كوريا الجنوبية تقدم دعمًا ماليًّا لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة الأمراض المعدية

سول - أ ش أ

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستطلق مبادرة "تطوير التعاون من أجل بناء عالم آمن للجميع" من أجل مساعدة البلدان النامية على التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحقيق التنمية المستدامة متوسطة الأجل وطويلة الأجل.

ولتحقيق هذه الغاية، تخطط وزارة الخارجية لتنفيذ برنامج دعم طارئ شامل لمواجهة (كوفيد-19)، كمساعدة مجانية بقيمة 36 مليار وون كوري في هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن برنامج الدعم هذا يشمل توسيع المرافق الطبية للتصدي لوباء (كوفيد-19)، وتوفير أجهزة التشخيص والمعدات الطبية، وتعليم وتدريب الكوادر الطبية، وتقديم الدعم لتعزيز قدرة الفئات الضعيفة على مواجهة الأمراض المعدية.

وتشمل الدول المستفيدة من مساعدات الحكومة الكورية إندونيسيا وأوزبكستان وإثيوبيا وكولومبيا، وخمسة بلدان مستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية في رابطة دول جنوب شرق آسيا بما فيها فيتنام، إلى جانب المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسيتم تنفيذ برنامج الدعم من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات والوكالات ذات الصلة، من بينها وزارة الخارجية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" والمؤسسة الكورية للرعاية الصحية الدولية.