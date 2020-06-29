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مقتل 10 مواطنين على الأقل إثر سقوط قذيفة هاون على سوق جنوبي أفغانستان

12:28 م الإثنين 29 يونيو 2020
مقتل 10 مواطنين على الأقل إثر سقوط قذيفة هاون على سوق جنوبي أفغانستان

سقوط قذيفة هاون

كابول - أ ش أ

لقي 10 مواطنين أفغان على الأقل مصرعهم في سقوط قذيفة هاون على سوق تجاري مكتظ بالبشر في منطقة "سانجين" الواقعة في ولاية "هلمند" جنوبي البلاد؛ وفق ما أعلنه مسؤولون أفغان اليوم.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم أن 6 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم أمس، حينما انفجرت قنبلة مفخخة على جانب الطريق بسيارتهم في منطقة "وشير".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم.

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