الجيش الباكستاني يعلن اسقاط تاسع طائرة تجسس هندية بدون طيار هذا العام

إسلام آباد - (د ب أ):

أعلن الجيش الباكستاني مساء الأحد أنه أسقط ما قال إنه طائرة تجسس هندية بدون طيار، دخلت اقليم كشمير المتنازع عليه وسط توترات بين الجارتين النوويتين.

وتعد هذه هي الطائرة الهندية التاسعة التي يسقطها الجيش الباكستاني هذا العام، بحسب الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني.

وقال الجيش إن طائرة عمودية هندية(ذات أربع مراوح) - وهي جهاز مراقبة صغير- توغلت لمسافة 850 مترا في الجانب الباكستاني من خط السيطرة، وهو خط يقسم كشمير واقعيا إلى جزأين تسيطر عليهما باكستان والهند.

واندلعت اشتباكات دموية على الحدود بين الدولتين منذ أن قامت الهند بتجريد أجزاء من كشمير تحت سيطرتها، من وضعها الدستوري الخاص في آب/أغسطس من العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين باكستانيين عندما استهدفت قوات الحدود الهندية قرى في الوادي المتنازع عليه، بعد أيام من اشتباكات دامية بين القوات الهندية والصينية في المنطقة نفسها.

يشار إلى أنه خلال عام 2020، ارتكبت الهند حتى الآن 1487 انتهاكًا لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة، حيث قتل 13 مدنيًا وجرح 106، وفقًا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وخاضت الدولتان حربين من حروبهما الثلاثة من أجل وادي كشمير في جبال الهيمالايا.