الجيش الليبي يستهدف قوات الوفاق قرب مصراته
طرابلس - (د ب أ):
أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي -منتصف ليل الأحد/الاثنين- أن مقاتلاته استهدفت مجموعات من قوات حكومة الوفاق المدعومة تُركياً.
وجاء في منشور الشعبة أن الضربات الجوية الثلاث نُفذت في ما يُعرف بـــ “كامبو ” بالقرب من كوبري السدادة شرقي مدينة مصراتة، والواقع في منتصف المسافة بين تاورغاء وأبوقرين، وفقا لموقع ليبيا 218.
كما أعلنت الشعبة في وقت سابق عن استمرار إسقاط طائرات تُركية مُسيّرة في مختلف المحاور، حيث أسقطت واحدة منها الشهر الماضي في منطقة الشويرف غرب منطقة بوقرين.
الخبر التالى:جونز هوبكنز: وفيات فيروس كورونا تتجاوز نصف مليون عالميا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
65188
عدد المصابين
-
17539
عدد المتعافين
-
2789
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10188890
عدد المصابين
-
5514344
عدد المتعافين
-
502990
عدد الوفيات
إعلان