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تركيا تعلن مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

02:19 ص الإثنين 29 يونيو 2020
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات مع حزب ال

اسطنبول - (د ب أ):
أكدت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات في شمال العراق مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت الوزارة إن الاشتباكات مع "الإرهابيين" وقعت في إطار عملية "مخلب النمر".

وشنت تركيا العملية الأسبوع الماضي جنباً إلى جنب مع هجوم جوي مواز اسمته "مخلب النسر" ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ويقع مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بالقرب من الحدود الإيرانية، وهو مصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.

واستهدفت الغارات الجوية التركية مواقع في الجبال، وكذلك في سنجار وفي منطقة حدودية في شمال العراق تطلق عليها تركيا اسم حفطانين.

واتهم مكتب الرئاسة العراقي يوم الجمعة تركيا بانتهاك سيادتها والمعايير الدولية بالعمل العسكري الذي قالت إنه أودى بحياة العديد من المدنيين.

ونفى وزير الخارجية التركي هذه المزاعم في حينها ووصفها بأنها "غير ذات صلة".

تركيا حزب العمال الكردستاني العراق مقتل جندي تركي

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