رئيس وزراء فرنسا يعلن فوزه بسباق عمدة مدينة لوهافر
باريس - (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الذى ينتمى لتيار يمين الوسط إدوار فيليب، فوزه في السباق على منصب عمدة مدينة لو هافر بمنطقة نورماندى بشمال غربى فرنسا، ما يعزز رأسماله السياسي حيث تتزايد التكهنات بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء تعديل حكومي كبير.
وقال فيليب في كلمة بمناسبة انتصاره إن "النتائج في لو هافر واضحة للغاية" فى الوقت الذى أعلن فيه تليفزيون فرنسا2 أن النتائج الأولية منحته 59 بالمئة من الأصوات على مرشح شيوعي.
وكان المستقبل السياسي لفيليب سيدخل دائرة الشكوك حال خسارته في الانتخابات، على الرغم من أنه قال إنه يعتزم أن يظل رئيسا للوزراء طالما كان ماكرون راضيا عنه، بدلا من أن يتولى منصب عمدة المدينة على الفور.
ولم يدل فيليب بأي تصريحات اليوم الأحد عن ذلك أو عن التكهنات التي تدور حول تعديلات حكومية، سوى بالقول إن فوزه في لو هافر كان "إجراء ثقة ومسؤولية استثنائية يجب أن تؤخذ بجدية بالغة".
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