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أكبر أحزاب المعارضة في سنغافورة يرفض زيادة الضرائب على السلع والخدمات

06:34 م الأحد 28 يونيو 2020
أكبر أحزاب المعارضة في سنغافورة يرفض زيادة الضرائب على السلع والخدمات

سنغافورة

سنغافورة - (د ب أ)

أصدر أكبر أحزاب المعارضة في سنغافورة، وهو حزب العمال، بيانا انتخابيا، طالب فيه بخفض تكاليف المعيشة وتوسيع شبكة الأمان للمواطنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان حزب العمال اليوم الأحد إن الاقتراحات الرئيسية للحزب تضم الاعتراض على خطة الحكومة لزيادة الضرائب على السلع والخدمات، والتأكيد على دعوات وضع حد أدنى وطني للأجور، وتأمين ضد البطالة.

وطالب بحد أدنى للأجور شهريا في البلاد يبلغ 1300 دولار سنغافوري (934 دولارا أمريكيا) للعمل بدوام كامل.

ووفقا للبيان، "يعاني عدد كبير من الأسر السنغافورية من صعوبة تغطية نفقاتهم، على الرغم من أن المعيلين لهذه الأسر يعملون بجد لتوفير احتياجات المعيشة لهم".

كما دعا إلى "التخلي عن سن التقاعد، والسماح لمواطني سنغافورة بالعمل طالما كانوا قادرين وعلى استعداد لذلك"، وتطبيق برنامج تأميني "لتخفيف الضغوط المالية عن كاهل العاملين الذين تم الاستغناء عنهم".

سنغافورة أحزاب المعارضة الضرائب

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