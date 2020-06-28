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ارتفاع حصيلة كورونا في أمريكا بنسبة ١.٧% خلال ٢٤ ساعة

05:21 م الأحد 28 يونيو 2020
ارتفاع حصيلة كورونا في أمريكا بنسبة ١.٧% خلال ٢٤ ساعة

ارتفاع حصيلة كورونا في أمريكا بنسبة ١.٧% خلال ٢٤ س

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 7ر1% اليوم الأحد، مقارنة بيوم أمس السبت، لتصل إلى 51ر2 مليون شخص حتى الساعة 0331 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن نسبة زيادة حصيلة المصابين خلال الأسبوع الماضي زادت عن المتوسط الذي يتم تسجيله على مستوى البلاد، وهو 5ر1%.

وسجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 391923 إصابة، بزيادة نسبتها 2ر0%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس.

وشهدت ولاية فلوريدا زيادة بنسبة 8ر7% في عدد الإصابات مقارنة بالأمس، ليرتفع الإجمالي إلى 132 ألفا و545 حالة.

أما ولاية أريزونا فقد سجلت الزيادة الأعلى في حالات الوفاة خلال يوم واحد، وهي 44 حالة.

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