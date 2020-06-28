محافظ شمال سيناء يصدر قرارًا بتنظيم عودة العمل أول يوليو

وكالات

أصدر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة قرارا بعودة جميع الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاملة في نطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق أول يوليو المقبل.

ويأتي ذلك القرار بناء على قوانين وقرارات الدولة المنظمة للعمل وقرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتعايش مع الأزمة، مع اتباع كافة الإجراءات؛ حفاظًا على صحة المواطنين وتنظيم العمل في مختلف مرافق الدولة وخطة المشروعات، واتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتضمن القرار في مادته الأولى: أن يتم العمل بالإجازات الاستثنائية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لبعض الضوابط، ومن بينها: أن يتم توقيع الحضور والانصراف في السجلات المعدة لذلك والموجودة في الجهات التابعة لها السيدات الحوامل كل يوم أحد من كل أسبوع، مع تقديم ما يفيد تاريخ بداية الحمل معتمدة ومختومة من المستشفيات الحكومية التابعة لها، على أن يتم منحها باقي الأسبوع إجازة استثنائية، وأن يتم توقيع الحضور والانصراف في السجلات المعدة لذلك والموجودة في الجهات التابعة لها السيدات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عاما كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، مع تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال، على أن يتم منحها باقي الأسبوع إجازة استثنائية، وأن يتم توقيع الحضور والانصراف في السجلات المعدة لذلك والموجودة في الجهات التابع لها الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة (السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام) لمن هم في سن 55 عاما أو أكبر من ذلك والذين لديهم ملف أمراض مزمنة بملفاتهم الوظيفية مسبقا الموجودة في الجهة التابعين لها يوم الخميس من كل أسبوع، مع منحهم باقي الأسبوع إجازة استثنائية، وذلك فيما عدا رؤساء المصالح ومديري الإدارات في الجهات المذكورة.

وشدد القرار على التزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمقار عملهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

واستثنى القرار العاملين بمديرية الصحة وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي من تطبيق أحكام المادة السابقة فيما عدا الفقرة الرابعة.. حيث يكون لرئيس المصلحة تنظيم العمل وقواعد التشغيل طبقا لما يراه محققا للصالح العام.

وأضاف القرار في مادته الثالثة أنه على جميع رؤساء الجهات المشار إليها بالمادة الأولى إبلاغ الموظفين لانتظام العمل بالتاريخ المشار إليه، والالتزام بالأحكام المشار إليها، وأنه في حالة عدم تقديم ما يفيد هذه الأحكام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظف المخالف.

وأكد المحافظ على جميع جهات الاختصاص ضرورة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه، ولحين صدور تعليمات أخرى، مع نشر القرار على البوابة الإلكترونية للمحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة.