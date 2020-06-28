أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

عُمان تسجل 4 وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:46 ص الأحد 28 يونيو 2020
عُمان تسجل 4 وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفة

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في السلطنة إلى 163 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 38150حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 709 حالات لعمانيين، و488 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 837 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 21200.

فيروس كورونا مسقط وزارة الصحة في سلطنة عمان

الخبر التالى:

توجيه الاتهام لـ4 رجال لمحاولتهم إسقاط تمثال أمام البيت الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 63923

    عدد المصابين

  • 17140

    عدد المتعافين

  • 2708

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10008027

    عدد المصابين

  • 5415353

    عدد المتعافين

  • 499102

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعليم تحدد هوية المسئول عن تصوير امتحان الديناميكا