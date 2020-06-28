عُمان تسجل 4 وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في السلطنة إلى 163 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1197 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 38150حالة.
وأضافت أن الإصابات تشمل 709 حالات لعمانيين، و488 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 837 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 21200.
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