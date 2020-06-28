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بدء التصويت في الإنتخابات الرئاسية ببولندا

10:25 ص الأحد 28 يونيو 2020
بدء التصويت في الإنتخابات الرئاسية ببولندا

بولندا

وارسو - أ ش أ

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في بولندا اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية يتم فيها اختيار رئيس جديد للبلاد من بين أحد عشر مرشحا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرئيس الحالي أندريه دودا 48 عاما- الذي يدعمه حزب القانون والعدالة الحاكم- يسعى للفوز بفترة ولاية جديدة مدتها 5 سنوات، إلا أن استطلاعات الرأي رجحت عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50 % اللازمة لتجنب خوض جولة إعادة.

ومن المتوقع أن يتم اعلان نتائج الانتخابات الرسمية في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، وفي حال تقرر إجراء جولة إعادة، فمن المزمع إجراؤها في 12 يوليو المقبل.

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بولندا الإنتخابات الرئاسية أندريه دودا

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