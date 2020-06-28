ولاية أمريكية تسجل 9585 إصابة جديدة بكورونا

واشنطن - (د ب أ)

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، أكبر زيادة في يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد- 19 في الولاية حتى اليوم السبت، 132 ألفا و545 حالة، بزيادة 8ر7% عن اليوم السابق، مقارنة بمتوسط زيادة بلغ 6ر4% في الأيام السبعة الماضية.

ومثلت حالات الإصابةالجديد، التي بلغ عددها 9585 حالة، أكبر زيادة للإصابة بالفيروس تسجل على الإطلاق في يوم واحد.

أما إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد بين سكان ولاية فلوريدا فقد بلغ 3390 ، بزيادة قدرها 7ر0 %، وفقا للتقرير الذي ضم بيانات تم تحديثها أمس الجمعة. وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة التي تم إدخالها المستشفيات بين سكان فلوريدا بنسبة 1ر1 % ليصل إلى 14 ألفا و 136 حالة.

وقال كارلوس خيمينيث عمدة مقاطعة ميامي- ديد مساء أمس الجمعة إن الشواطئ التي تحظى بشعبية في المدينة سيتم إغلاقها في عيد الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو.