حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: ٢.٤٩ مليون إصابة و١٢٥٣٤٠ وفاة

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 9ر1% اليوم السبت، مقارنة بيوم أمس الجمعة، لتصل إلى 49ر2 مليون شخص حتى الساعة 0301 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج، أن حصيلة المصابين زادت عن متوسط ما تم تسجيله على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 5ر1%.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 125340 وفاة.

وسجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 391923 إصابة، بزيادة نسبتها 2ر0%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس.

وشهدت ولاية ساوث كارولينا زيادة بنسبة 10% في عدد الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 31939 حالة.