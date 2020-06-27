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بولندا تنتخب غدًا الأحد رئيسًا جديدًا

09:35 م السبت 27 يونيو 2020
بولندا تنتخب غدًا الأحد رئيسًا جديدًا

الرئيس البولندي أندريه دودا

وارسو - (د ب أ)

تجرى في بولندا، غدا الأحد، انتخابات رئاسية يتم فيها اختيار رئيس جديد للبلاد من بين أحد عشر مرشحا.

ويعد الرئيس الحالي أندريه دودا الذي يدعمه حزب القانون والعدالة، الحزب المحافظ الذي يتولى شؤون الحكم في البلاد، أوفر المرشحين حظا وفقا لنتائج الاستطلاعات التي أجريت.

ويليه رئيس بلدية العاصمة وارسو رافال ترازاسكوفسكي الذي يأتي على رأس قائمة منصة ائتلاف المعارضة الديمقراطية الليبرالية.

ويرجح أن يدخل المرشحان المفضلان جولة إعادة لاختيار صاحب أعلى الأصوات.

فمن غير المتوقع أن يضمن أي مرشح نسبة الـ 50 في المائة زائد صوت واحد اللازمة لضمان الرئاسة في الجولة الأولى .

أندريه دودا انتخابات حزب القانون والعدالة رافال ترازاسكوفسكي بولندا

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