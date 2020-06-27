مصرع ستة مهاجرين قبالة السواحل الليبية وإنقاذ 93 آخرين
طرابلس- (أ ش أ):
لقي ستة مهاجرين حتفهم وتم إنقاذ 93 آخرين قبالة السواحل الليبية حيث كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وقال مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا في بيان أوردته بوابة الافريقية الاخبارية اليوم السبت - : "أعيد الناجون ليل الجمعة إلى السبت إلى ميناء الخمس التي تبعد 120 كم إلى الغرب من طرابلس"، موضحا أن من بينهم امرأة أنجبت طفلها على متن قارب مطاطي.
وتشهد ليبيا نزاعات منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. ويستغل المهربون الفوضى لتحويل ليبيا إلى طريق رئيسي للهجرة غير القانونية باتجاه أوروبا.
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