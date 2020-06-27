رئيس أريتريا يختتم زيارة للسودان استمرت 3 أيام
الخرطوم- (أ ش أ):
اختتم الرئيس الاريتري اسياسي افورقي، زيارته للسودان التي استمرت ثلاثة أيام، وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
والتقى الرئيس الاريتري - خلال زيارته للسودان - رئيس مجلس السيادة، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لبحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا، فضلا عن جهود تحقيق السلام في الاقليم.
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