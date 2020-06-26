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إضافة ثلاثة أعراض جديدة للإصابة بكورونا

12:42 م الجمعة 26 يونيو 2020
إضافة ثلاثة أعراض جديدة للإصابة بكورونا

إضافة ثلاثة أعراض جديدة للإصابة بكورونا

وكالات:

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، إضافة ثلاثة أعراض جديدة لقائمة الأعراض الخاصة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية فإن الأعراض جديدة لفيروس كورونا، تشمل احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، لتضاف إلى الأعراض الأخرى التي تمّ إقرارها سابقا، وشملت السعال والحمى والشعور بالتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب الحلق.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكي، أن الأعراض الجديدة أدرجت على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، والذي ذكر أن قائمة الأعراض السابقة، لا تشمل جميع الأعراض المحتملة للوباء.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوم بعد التقاط عدوى كورونا.

وتحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، كبار السن والمصابين بأمراض مثل الرئة والقلب والسكري، بأنهم قد يكونوا عرضة لمضاعفات خطيرة عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

وتؤكد أن "علامات التحذير الطارئة التي لا ينبغي تجاهلها لكورونا تتضمن صعوبة في التنفس وألما في منطقة الصدر، وازرقاق الشفاه أو الوجه".

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