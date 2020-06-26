حاكمة طوكيو تطالب بتوخي الحذر حال تفش كبير لكورونا

طوكيو- (د ب أ):

قالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي إنها قد تطالب بتوخي الحذر إذا اشتد القلق إزاء تفش كبير لفيروس كورونا المستجد في العاصمة اليابانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن طوكيو أكدت 54حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن كويكي قولها إن الخبراء يرون أن طوكيو لاتشهد حاليا "موجة عدوى ثانية".

وأضافت أن طوكيو سوف تتعاون مع شركتي " كيه دي دي أي" و"وباي باي" من أجل إطلاق نظام لتتبع الفيروس.

وذكرت بلومبرج أن اليوم الجمعة هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تأكيد أكثر من 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو يماثل المستوى المسجل مطلع شهر مايو الماضي.

يشار إلى أنه جرى رفع جميع القيود على الأنشطة التجارية في منطقة طوكيو اعتبارا من الشهر الجاري.