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ترامب يعلن انخفاض عدد الوفيات بكورونا في أمريكا رغم ارتفاع الإصابات

08:49 م الخميس 25 يونيو 2020
ترامب يعلن انخفاض عدد الوفيات بكورونا في أمريكا رغم ارتفاع الإصابات

دونالد ترامب

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع وتيرة الإصابات بهذا الفيروس في بلاده.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، أن "عدد حالات الإصابة بالفيروس الصيني يرتفع بفضل الاختبارات الجيدة جدا، بينما عدد الضحايا ينخفض". وأضاف: "الأخبار المزيفة لا ترغب بإعلامكم بذلك".

ولا تزال الولايات المتحدة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. واليوم الخميس، كشفت سلطات خمس ولايات، هي فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية وكاليفورنيا، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حالات الإصابة بعدوى كورونا في أراضيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دونالد ترامب كوفيد-19 فيروس كورونا أمريكا تويتر

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