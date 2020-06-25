الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

هذا وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن فيروس كورونا يتراجع في أوروبا ويتفشى في العالم.

وأضاف، أن عدد الإصابات بكورونا حوال العالم تجاوزت ٩,٢ مليون حالة، لافتا إلى أنه من المتوقع الأسبوع المقبل أن تصل إلى ١٠ ملايين إصابة، ونصف مليون وفاة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه خلال الشهر الماضي فقط، تم تسجيل ما يقرب من 4 ملايين إصابة بالمرض.

وأكد، أنه "نتوقع أن نصل إلى نحو 10 ملايين إصابة خلال الأسبوع المقبل. هذا تذكير واقعي بأنه حتى بينما نواصل البحث في اللقاحات والعلاجات، فإننا نتحمل مسؤولية عاجلة للقيام بكل ما في وسعنا باستخدام الأدوات التي لدينا الآن لمنع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا، حيث بلغت أعداد الإصابات بالفيروس فيها إلى مليونين و364 ألفًا و874 شخصًا، بينما بلغت أعداد الوفيات 121 ألفًا و662 شخصًا.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني عالميًا لأكثر الدول تضررًا من الوباء، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز، نحو مليون و 146 ألف شخص، بينما تم تسجيل 52 ألفًا و645 حالة وفاة.