واشنطن تجدد اتهامها للصين بالمسؤولية عن نشر فيروس كورونا

وكالات:

جددت الولايات المتحدة الخميس هجومها واتهاماتها للصين بمسؤوليتها عن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 9 ملايين انسان حول العالم.

وانتقد وزير الخارجية مايك بومبيو خلال مؤتمر بروكسيل الذي جمع دول الاتحاد الأوروبي، ونقلته فضائية الحدث، بشدة السلطات الصينية، وسط تصاعد الأزمة بين واشنطن وبكين، قائلا يجب مواجهة التحديات التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني.

كما أضاف أن الحزب الحاكم في الصين غطى على تفشي الفيروس المستجد منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط البلاد.

إلى ذلك، اعتبر الوزير الأمريكي أن هناك يقظة في جانبي حلف الاطلسي ازاء التحديات التي تمثلها الصين.

وعلى الرغم من التصعيد الكلامي، أعلن بومبيو أن واشنطن وافقت على اقتراح الاتحاد الأوروبي إقامة حوار حول الصين.

وكان بومبيو كرر مرارا اتهاماته هذه للصين واصفا الوباء بفيروس ووهان، ومعتبرا أن الحزب الشيوعي الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

كما أعلن أكثر من مرة أن تأخّر بكين في مشاركة المعلومات سبّب مخاطر كبيره وعرّض حياة الآلاف للخطر