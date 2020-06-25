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بوتين يدعو أجهزة الدولة الروسية إلى عدم التدخل في التصويت على التعديلات الدستورية

04:22 م الخميس 25 يونيو 2020
بوتين يدعو أجهزة الدولة الروسية إلى عدم التدخل في التصويت على التعديلات الدستورية

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الدولة إلى عدم التدخل في نتائج وسير عملية التصويت على التعديلات الدستورية، والامتناع عن الرفع القسري لنسبة المشاركة أو إجبار أي شخص على التصويت.

وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء المجلس الاجتماعي الروسي في دورته الجديدة، اليوم الخميس: "إن أهم هدف مشترك لنا هو التأكد من أن نتائج التصويت الروسي العام موثوقة ومشروعة تماما، ولا يجب السماح بأي إجبار أو رفع قسري لنسبة المشاركة في هذا الموضوع".

وأضاف: "لا يجب أيضا رفع النتائج عند فرز الأصوات لمنع التشكيك مستقبلا في الموقف، الذي سيتم التعبير عنه من قبل مواطني روسيا".

يذكر أنه كان من المقرر أن تجري عملية التصويت في عموم روسيا على التعديلات الدستورية في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا وما خلفته من وضع وبائي معقد في البلاد.

وفي وقت لاحق ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التصويت على التعديلات الدستورية سيجرى في الأول من يوليو القادم.

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فلاديمير بوتين التعديلات الدستورية موسكو المجلس الاجتماعي الروسي فيروس كورونا

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