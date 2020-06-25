الرئيس الأوكراني: ذروة تفشي عدوى كورونا قد تأتي منتصف الصيف

كييف- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد سوف يبلغ ذروته في منتصف الصيف إذا لم تتوقف الزيادة اليومية في عدد الحالات.

ونقل المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني عن زيلينسكي قوله "لدينا أكثر من نصف الأسرّة مشغول في بعض المناطق، وعدد المرضى يتزايد كل يوم إذا لم نوقف هذا النمو سيكون لدينا ذروة المرض في منتصف الصيف. سيكون الأمر سيئاً للجميع عندها لن يسعد أحد تخفيف الحجر الصحي"، حسبما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وذكر المكتب الصحفي أنه في اجتماع لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قال وزير الصحة مكسيم ستيبانوف إن الأرقام اليومية المرتفعة للمرض تحدث بسبب انتهاك الحجر الصحي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "مع الالتزام بالتدابير التي وضعتها حكومة أوكرانيا لاحتواء انتشار عدوى الفيروس التاجي، قد لا تكون هناك زيادة كبيرة في عدد المرضى".

وفى الاجتماع أيضا، قال ممثل وزارة الداخلية انه في الأيام الثلاثة الماضية زادت ثلاث مرات عدد الغرامات المفروضة على الشركات والمنظمات المخالفة لإجراءات الحجر الصحي وان إجمالي الغرامات المفروضة تجاوز بالفعل 5 ملايين هريفنيا (حوالى 186.5 ألف دولار).

وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية - في وقت سابق - عن زيادة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد. وفي الساعات الـ 24 الماضية، أصيب 994 شخصاً آخر بالمرض وتوفي 16 شخصاً.

وأصيبت زوجة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا المستجد أوائل الشهر الجاري، بينما جاءت نتيجة الفحص المخبري لكل من الرئيس والأولاد سلبية.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن - في وقت سابق - أنه يريد أن يصاب بفيروس كورونا المستجد لكي يثبت للمواطنين بان هذا الفيروس ليس طاعونا.